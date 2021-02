Piemonte: depositi scorie nucleari, ai Comuni 180 giorni per le osservazioni alla Cnapi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono state ascoltate le richieste di Enti locali e Regioni”, commenta l’assessore Marnati. In Piemonte sono 8 le zone individuate di cui 6 in provincia di Alessandria (Oviglio, Castelletto Monferrato-Alessandria-Quargnento, Fubine-Quargnento, Bosco Marengo-Frugarolo, Castelletto Bormida-Sezzadio e Bosco Marengo-Novi) e due in provincia di Torino (Caluso-Mazzè-Rondissone e Carmagnola). Il seminario nazionale, propedeutico alla stesura della nuova carta, si svolgerà dopo 240 giorni, e non 120. (Rpi)