Napoli: Laboccetta (Polo Sud), Salvini dimentica città su scelta candidati sindaco ma nomina Roma e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi Matteo Salvini durante la trasmissione Aria Pulita sulla 7 ha detto che entro una settimana si sceglieranno i candidati a Sindaco per Roma e Milano. Mi chiedo perché non inserire anche Napoli. La battaglia nella Capitale del Sud è da tempo già iniziata. C'e' una gran folla ai nastri di partenza. Napoli non è figlia di un Dio minore”. Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta ex parlamentare napoletano, presidente di Polo Sud. (Ren)