Campania: Ciarambino (M5s), al via percorso per attivare Puc in tutti i Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro sono intervenuti sindaci, assessori e funzionari dei Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli. "Abbiamo avuto modo di ascoltare esperienze positive, ma anche di renderci conto delle difficoltà, dei dubbi e delle criticità riscontrate nell'attivazione dei Puc. Nelle prossime settimane – ha concluso la vicepresidente Ciarambino - incontreremo i sindaci delle altre provincie, così da avere un quadro definitivo e capire quali misure di intervento poter mettere in campo per avviare un percorso perché tutti i comuni della Campania attivino i Progetti di utilità pubblica". "I Puc – ha dichiarato il presidente di Anci Campania Carlo Marino - devono essere una risposta alle nuove povertà. Ma occorre intanto superare criticità sia in termini di formazione che di risorse e coinvolgere gli Ambiti sociali di zona affinché i Progetti di utilità pubblica siano inseriti nella loro programmazione". "Guido un Comune in stato di dissesto – ha dichiarato il sindaco di Bacoli e coordinatore del Tavolo per i Puc Josi Della Ragione - e da un anno, grazie ai Puc, cento percettori ci danno una mano nella manutenzione del verde pubblico e in tanti altri lavori di pubblica utilità. Senza di loro dovremmo chiudere bottega. È una misura di dignità per i percettori di reddito di cittadinanza che si sentono parte integrante di una squadra, mettendosi al servizio della loro città". (Ren)