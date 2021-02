Covid: Toti, ecco le mie proproste a Conferenza Regioni da sottoporre a Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, informa su Facebook di un "pomeriggio di riunione con i colleghi presidenti delle Regioni per elaborare le nostre proposte al governo Draghi in vista del rinnovo delle norme Covid". E quindi elenca le sue proposte: "Istituire una zona gialla nazionale, che preveda maggiori aperture, come ad esempio sport, palestre e piscine, spettacolo, consentire ai ristoranti di scegliere se aprire a pranzo o a cena, per dare a tutti l’opportunità di lavorare; regolamentare i passaggi di colore non solo su base regionale, ma soprattutto provinciale e comunale in modo da isolare le situazioni di rischio e le varianti dove è necessario; anticipare la comunicazione del cambio di zona che non può arrivare a ridosso del passaggio stesso, in modo da consentire ai cittadini di programmare la propria vita; cambiare alcuni parametri di valutazione del rischio (ad esempio dall’Rt sintomi all’Rt ospedalizzazioni, che tiene conto dei letti occupati negli ospedali) e allargare la cabina di regia in cui si decide anche ai Ministeri che valutano il danno economico e sociale delle misure prese".(Rin)