Covid: Zaia, ospedalizzazioni e terapie intensive valori più interessanti di R con T

- Alla riunione con il governo di oggi alle 19 "proporrò che ci si basi su una realtà scientifica unica con un messaggio e un linguaggio unico, che ci siano meccanismi automatici per le restrizioni" e in merito all'R con T "pensiamo che ci siano valori più interessanti relativi al tasso di ospedalizzazione e delle terapie intensive". Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)