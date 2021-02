Veneto: Zaia, mia preoccupazione è non essere ancora Covid-free

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto il settore del turismo "vale oltre il 10 per cento nostro Pil" e con la pandemia "si sono persi 35 mila posti di lavoro, la mia preoccupazione è non essere ancora Covid-free". Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Confido che Draghi abbia sulla sua scrivania il dossier delle vaccinazioni anche per la competitività" perché "i Paesi che saranno Covid-free per primi avranno accesso ai mercati", ha osservato. (Rin)