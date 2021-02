Covid: Toti, tutta Italia arancione? Chiudere Paese ucciderebbe la speranza, non il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore si parla molto di una zona arancione uguale per tutta Italia". Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti che osserva: "Dopo un anno di lockdown penso che cittadini e imprese si aspettino esattamente l’opposto. Si aspettano che il Paese si prepari a ripartire. Nonostante la minaccia delle 'varianti", che esiste - prosegue - anche in molte Regioni oggi arancioni come la Liguria, i posti letto negli ospedali sono stabili o addirittura calano e l’incidenza del contagio è ben lontana da quella conosciuta nei picchi. Lo stress economico e sociale in Italia è altissimo e nuove misure ulteriormente restrittive sarebbero incomprensibili. Accelerare la campagna vaccinale è il primo obiettivo del nuovo governo, che deve trovare più dosi da mandare alle Regioni. Poi servono semmai - aggiunge il leaderd di Cambiamo - regole rigorose per far ripartire pian piano la vita. Mettiamo limiti rigidi, ma consentiamo ai nostri locali di aprire, ai ragazzi di tornare a incontrarsi, a chi fa sport di praticarlo. Semmai prendiamo misure anche drastiche, ma circoscritte, nelle aree dove il virus dovesse crescere di più. Chiudere oggi di nuovo un intero Paese - conclude Toti - non ucciderebbe il Covid ma la speranza". (Rin)