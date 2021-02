Covid: Abruzzo, Pettinari (M5s), reclutare personale medico-inferimieristico militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale Covid scoppia - prosegue Pettinari - e la carenza di personale è diventata insostenibile. Nella terapia intensiva sembrano essere ricoverati circa 40 pazienti. Vi lavorano sei medici per turno e circa dodici infermieri, un numero ben al di sotto delle linee guida regionali e nazionali che indicano come situazione ottimale un rapporto che si aggiri intorno a un medico ogni quattro pazienti e un infermiere ogni due pazienti. Mancherebbero quindi otto infermieri e quattro medici per turno. Aggiungiamo a questa grave carenza il fattore precarietà del personale sanitario, molti infatti sono a contratto con agenzie interinali o con cooperative, una scelta ormai insostenibile e che mortifica la professionalità di tanti medici, infermieri e Oss che ogni giorno svolgono un eccellente lavoro nonostante la pessima gestione delle Asl da parte di regione Abruzzo. Il personale manca anche nel Pronto soccorso che è al collasso, anche a causa della gestione dei pazienti covid. Le sale, cosiddette Obi, possono contenere all'incirca otto pazienti, ma in questi giorni si è arrivati anche a trentacinque persone in attesa. La sala di osservazione, quindi, si è trasformata in un vero e proprio reparto, ma non è adeguata a questa funzione per mancanza di spazi e apparecchiature. I malati vengono curati e assistiti grazie all'infinita professionalità e abnegazione del personale medico ed infermieristico del pronto soccorso, ma non possiamo chiedere a queste persone di lavorare in condizioni così al limite. Che fine ha fatto il nuovo Pronto soccorso di cui il presidente Marsilio e l'assessore Verì ci hanno spesso parlato? Ci troviamo in piena pandemia e ancora alle promesse non seguono i fatti", conclude Pettinari. (Gru)