Milleproroghe: Pd, a Comuni più tempo per osservazioni su deposito nucleare

- I Comuni "avranno più tempo per fare le loro osservazioni sulla mappa delle aree utilizzabili per il deposito delle scorie nucleari, così come il Pd aveva chiesto. Bene l'approvazione dell'emendamento nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera che, assorbendo anche l'emendamento presentato dal Partito democratico, dà 180 giorni anziché 60 per la consultazione avviata dopo la pubblicazione della carta Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito nazionale e Parco tecnologico. Il seminario nazionale, propedeutico all'adozione della nuova carta, si svolgerà invece dopo 240 giorni, anziché dopo 120". Lo dichiarano in una nota Chiara Braga, responsabile nazionale Ambiente, e Stefania Pezzopane, capogruppo in commissione Ambiente del Partito democratico. (Com)