Covid: Gelmini, Regioni, Province e Comuni gangli fondamentali di comunità nazionale

- La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso dell'incontro con le Regioni in vista delle nuove misure anti-Covid che dovrebbero essere assunte domani dal Consiglio dei ministri ai governatori avrebbe detto: "Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo, che certo dovrà essere snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste". Gelmini avrebbe quindi preso l'impegno, per quanto la compete, "a fare ogni sforzo affinché i provvedimenti non vengano adottati inaudita altera parte, anche perché, per quanto mi riguarda le Regioni, le Province e i Comuni, non sono una 'altera parte', ma costituiscono gangli fondamentali della nostra comunità nazionale". (Rin)