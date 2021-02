© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima cosa che vorrei fare lunedì è firmare con le Regioni un protocollo che faccia vedere che si lavora tutti insieme, in squadra, per promuovere l’Italia nel mondo". Lo ha detto in un’intervista a Skytg24 il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha aggiunto: "Sulle zone rosse deciderà chi di dovere, l’importante è fare quello che è giusto fare in modo serio e organizzato, pianificando per tempo". (Rin)