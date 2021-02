Vela: Solinas, trionfo Luna Rossa in Prada Cup è orgoglio per tutta la Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo assistito a un evento straordinario che è frutto del lavoro di un team sportivo d'eccezione, una vittoria che sentiamo profondamente anche nostra. A Luna Rossa, che nel corso di questi difficili mesi ha continuato ad allenarsi a Cagliari mostrando tecnica, abilità e amore per il mare sardo, vanno i nostri più sinceri auguri, nell'auspicio di arrivare al traguardo finale con la stessa grinta dimostrata ieri". Lo ha detto il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, dopo il trionfo in Prada Cup di Luna Rossa, che ha vinto contro team Ineos UK guadagnando il pass per la finale di America's Cup dove affronterà team New Zealand. (segue) (Com)