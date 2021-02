© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Consiglio dei ministri di domani per valutare le nuove misure anti-Covid, alle 19 di oggi il governo e le Regioni si vedranno in videoconferenza. A quanto si apprende, per l'esecutivo partecipano la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Rin)