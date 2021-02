© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "migliorare la competitività italiana del turismo" e "già la prossima settimana incontro le Regioni per metterci in squadra". Lo ha annunciato Il ministro per il Coordinamento di iniziative del settore del turismo, Massimo Garavaglia, ospite di "Il mix delle cinque" su Rai Radio1. (Rin)