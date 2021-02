Piemonte: sci, Sestriere si candida ad ospitare i Mondiali 2029 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ottimizzare il tutto in vista del grande evento sono previsti una serie di interventi ed ammodernamenti che interesseranno l’intera stazione turistica di Sestriere nonché piste e impianti di risalita. La zona Alpette, situata a Sestriere Colle, sarà utilizzata per lo svolgimento delle discipline tecniche femminili e maschili dello sci alpino. Le piste interessate saranno la Kandahar Alberto Agnelli per lo Slalom Speciale e per il Team Event e la Sises2 per lo Slalom Gigante. Diversi gli interventi previsti riducendo al minimo i movimenti terra e ricorrendo a inerbimenti secondo le tecniche più avanzate a salvaguardia del territorio. Si va dall’ampliamento e ristrutturazione della casetta di arrivo/cronometraggio, alla copertura della scala di accesso al parterre, passando per la sostituzione dell’impianto di innevamento piste, il prolungamento dell’impianto di illuminazione notturna di gara con 16 lampioni e sostituzioni corpi illuminanti full led. E poi ancora la sostituzione della seggiovia Cit Roc con una nuova 6 posti ad ammorsamento automatico e il rifacimento della sciovia Sises. Previsti inoltre altri interventi su piste / impianti afferenti all’evento Mondiale come la sostituzione dell’impianto di innevamento programmato piste 1, 1 bis, 3, Standard, Baby dx, Baby sx, Jolly e Collettore nonché il potenziamento centrale innevamento programmato. La zona Banchetta, situata a Sestriere Borgata, vedrà la pista olimpica Kandahar Nasi utilizzata per lo svolgimento delle gare delle discipline tecniche veloci femminili e maschili dello sci alpino e dei relativi allenamenti. Anche in questo caso sono previsti interventi riducendo al minimo i movimenti terra e ricorrendo a inerbimenti a salvaguardia del territorio. Le casette di partenza e di arrivo saranno oggetto di manutenzione con quella di arrivo che verrà ristrutturata. Saranno sostituite le reti A e riqualificati gli attraversamenti. Un nuovo impianto di innevamento programmato interesserà le piste 31 alta, Kandahar Nasi alta, Kandahar Nasi bassa. E poi ancora il progetto prevede la sostituzione della seggiovia Nuova Nube con una nuova 6 posti ad ammorsamento automatico, il rifacimento della sciovia Motta e della Seggiovia Trebals a 6 posti per consentire un ritorno veloce di atleti e pubblico da Borgata al Colle del Sestriere. Anche in questo caso sono previsti altri interventi su piste / impianti afferenti all’evento Mondiale come lasostituzione dell’impianto di innevamento piste 8, Boulevard Nuova Nube, 9 alta, 9 bassa, 68 alta e 10. Infine è prevista la costruzione di un impianto di innevamento programmato piste 32 blu, 68 bassa, 68 bis e Ciclabile bassa. (segue) (Rpi)