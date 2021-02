Ambiente: Ingv, sull'Etna terzo episodio parossistico in tre giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 9:53 si è attivata anche la cosiddetta "bocca della sella", ovvero la bocca posta sul fianco meridionale del cratere di Sud-Est, che ha prodotto alte fontane di lava e un trabocco lavico diretto verso sud-ovest. In prossimità delle ore 11 della mattina del 19 febbraio, l'attività di fontana di lava è rapidamente diminuita e cessata, seguita da un intervallo di emissione di cenere. Come negli episodi precedenti, con la fine delle fontane di lava rapidamente si è rilevata la diminuzione dell'ampiezza del tremore vulcanico e dei segnali infrasonici. Le colate laviche, benché non più alimentate, si sono espanse ancora per alcune ore. Sul cono del cratere di Sud-Est sono continuate frequenti frane di materiale incandescente e rotolamenti di blocchi, in particolare da una zona sul fianco sud-orientale. L'attività dell'Etna è costantemente monitorata dall'Osservatorio otneo dell'Ingv di Catania. Durante il corso della giornata sono stati effettuati sopralluoghi dal personale dell'Osservatorio etneo nell'area interessata per prelevare campioni dei prodotti emessi, durante il parossismo odierno, al fine di analizzarli in laboratorio. (Com)