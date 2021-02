© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati "devono fare sintesi all'interno del Cts, se c'è una soluzione scientifica deve essere documentata". Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Qualcuno invocava il lockdown per il Veneto per gennaio e febbraio, mentre stiamo calando", ha aggiunto. (Rin)