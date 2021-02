Ex Ilva: Giorgetti, impegno sulla cassa integrazione, Invitalia prosegua sul percorso dell’accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prossima settimana ci saranno altri incontri con la proprietà e ci impegniamo, come governo, insieme con il ministro Orlando, a risolvere l’impegno per la Cig dei dipendenti in amministrazione straordinaria. Serve la collaborazione di tutti e con questo spirito ci prepariamo a vedere, nei prossimi giorni, il sindaco di Taranto e il presidente della regione Puglia". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha incontrato oggi al Mise insieme con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, le rappresentanze sindacali dell’ex Ilva. Nel corso dell'incontro, Giorgetti ha ricordato, tra l’altro, l’importanza del settore dell’acciaio in Italia e la necessità della tutela ambientale come uno dei capisaldi dell’azione di governo. Il ministro ha infine auspicato che “Invitalia prosegua nel percorso dell’accordo”. (Rin)