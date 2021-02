© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione sul vaccino Sputnik "mostra un dato da non sottovalutare, ma non può essere l’unico su cui basarsi per fare delle scelte rispetto all’acquisto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. (Rin)