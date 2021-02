Covid: Piemonte, somministrate altre 4695 dosi di vaccino, in totale sono 307 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è un momento fondamentale per il mondo della scuola e in generale per i nostri ragazzi e per il Piemonte. La vera ripartenza passa attraverso la scuola in presenza”- ha detto il Presidente Cirio."Abbiamo già una pre-adesione che supera il 50% degli aventi diritto. E domenica ci sarà un altro passo importante perché partiremo con gli over 80, per i quali abbiamo già una adesione che è ben sopra il 60%. Non abbiamo avuto i problemi di altre Regioni, dove ci sono stati sovraccarichi dei sistemi di prenotazione, perché abbiamo voluto avvalerci dei medici di medicina generale, che per gli anziani sono preziosi: era importante che fossero accompagnati in questo percorso". "Vacciniamo con un sistema che si sta dimostrando efficiente - ha affermato il Presidente - perché siamo stati la prima Regione italiana asottoscrivere un accordo con i medici e a predisporre un esercito del vaccino che, se le munizioni arrivano in modo costante e certo, è in grado di dare performance molto significative. Anche i dati del ministero lo dicono". Le inoculazioni del vaccino agli ultra80enni (nati nel 1941 compresi) inizieranno invece domenica 21 febbraio. (Rpi)