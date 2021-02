Piemonte: sci, Sestriere si candida ad ospitare i Mondiali 2029 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura ha come punti di forza Sestriere, un comune nato per lo sci alpino e il Piemonte, candidata “Regione Europea dello Sport 2022”. Un binomio che ripropone la “games experience” alla base dello straordinario successo, riconosciuto a livello internazionale, ottenuto in occasione dei Giochi Olimpici Invernali e le Paralimpiadi del 2006, eventi che proiettarono nel mondo una nuova immagine della Regione Piemonte aprendo nuovi scenari sportivi, turistici e culturali. Sestriere: un comune nato per lo sci alpino a quota 2035 d’altitudine. Costituito nel 1934 è stato sviluppato in funzione dello sci alpino, ben strutturato e capace di ospitare impeccabilmente eventi di portata mondiale come i Mondiali di Sci del 1997, e le discipline di sci alpino delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2006 che hanno fatto la storia e 60 gare di Coppa del Mondo,di cui l’ultima nel 2020. Sestriere fa parte dell'Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea, un unico comprensorio sciistico con 212 piste, 69 impianti di risalita e 400 km di piste, capace di regalare pure emozioni. Il Piemonte, candidato a “Regione Europea dello Sport 2022”, conferma la sua storia nazionale ed internazionale legata allo sport, asse portante per l’educazione e la salute. Una Regione in cui la montagna rappresenta oltre il 52% del territorio e che ha nel sistema turistico la principale industria diffusa in maniera capillare sia in termini di fatturato complessivo. Città d’arte, musei, palazzi, dimore storiche, alpi, colline, pianure, laghi, prodotti di eccellenza manifatturiera ed enogastronomia fanno del Piemonte un’attrazione unica e variegata che si riflette nell’occupazione e nell’economia dell’intero sistema economico regionale. La candidatura di Sestriere e della Regione Piemonte ai Mondiali di Sci Alpino 2029 si basa su 4 assi portanti di innovazione che la renderanno un evento ed una esperienza sportiva indimenticabile. Eccoli nel dettaglio: totale sostenibilità ambientale ed energetica, altissima qualità impiantistica e tecnica; logistica unica, mobilità sostenibile. (segue) (Rpi)