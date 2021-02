Sardegna: rapporto Iss, Isola vicina a zona bianca, dati migliori in Italia per incidenza casi ogni 100 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardegna a un passo dalla zona bianca, con i dati migliori in Italia sull'indicatore dell'incidenza dei casi positivi ogni 100 mila abitanti. Lo attesta in rapporto settimanale dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato ieri. "L'andamento della pandemia in Sardegna ci permette di guardare al futuro con rinnovata fiducia. In particolare l'incidenza dei casi per 100 mila abitanti, scesa a 38,72, registra il dato migliore a livello nazionale. Ci attestiamo per la seconda settimana consecutiva ben al di sotto della soglia dei 50 casi, condizione necessaria per la classificazione nella zona bianca se questi indicatori vengono confermati per 3 settimane consecutive". Lo dichiara il presidente della Regione Christian Solinas, a commento del quadro tracciato dall'ultimo monitoraggio dell'ISS che certifica, ancora una volta, la Sardegna come regione a basso rischio. Una condizione che potrebbe valere all'Isola il passaggio alla fascia con meno restrizioni. (segue) (Rsc)