Sardegna: rapporto Iss, Isola vicina a zona bianca, dati migliori in Italia per incidenza casi ogni 100 mila abitanti (2)

"Un risultato - dice il presidente Solinas - che vogliamo raggiungere e mantenere anche nei mesi futuri per assicurare ai cittadini la riconquista di tutte quelle piccole grandi libertà individuali che sono state sacrificate in questi mesi, e per garantire la ripresa alle attività economiche e produttive". "I numeri premiano gli imponenti sforzi messi in campo per contrastare il Covid, non solo dalle Istituzioni, ma da tutti i cittadini, che desidero ringraziare per il loro impegno e l'alto senso di responsabilità dimostrato. Il nostro obiettivo non cambia - prosegue il presidente - puntiamo a portare la Sardegna fuori dall'emergenza nel tempo più breve possibile. Non dobbiamo abbassare la guardia. Per raggiungere questo traguardo servirà ancora il massimo impegno e la collaborazione da parte di tutti. Collaborazione ampiamente dimostrata dai cittadini che hanno aderito alla campagna 'Sardi e sicuri', lo screening di massa organizzato dalla Regione, che nel prossimo fine settimana prosegue la sua attività nel territorio con lo scopo di intercettare il virus e interrompere la catena dei contagi".