Abruzzo: tragedia di Monte Velino, recuperato il corpo dell'ultimo dei 4 dispersi

- La prefettura ha reso noto che nella mattinata è stato recuperato dai soccorritori anche l'ultimo corpo dei quattro escursioni dispersi sul Monte Velino. Il ritrovamento conclude le attività nella zona condotte incessantemente fin dal 24 gennaio, giorno del tragico incidente. Il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, intende manifestare la propria affettuosa vicinanza ai familiari delle vittime e a tutta la comunità marsicana, scossa dalla perdita dei propri cari concittadini. Nell'occasione il prefetto rivolge altresì il proprio personale ringraziamento a tutte le componenti del soccorso presenti in questi giorni sul Monte Velino, per la professionalità, l'abnegazione e la perseveranza dimostrati, e a tutti coloro che hanno prestato accoglienza e conforto in loco ai partecipanti alle operazioni. Un ulteriore ringraziamento viene rivolto anche a tutte le istituzioni e ai privati che hanno prestato la propria opera fornendo strumentazioni e tecnologie all'avanguardia e concorrendo in modo sinergico e fattivo alle attività di soccorso. (Gru)