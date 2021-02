Covid: Abruzzo, Pettinari (M5s), reclutare personale medico-inferimieristico militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella provincia di Pescara siamo in piena emergenza, i dati dei ricoveri parlano chiaro: l'ospedale Covid di Pescara non basta. Non basta alla provincia e figuriamoci alla regione. Per gestire i pazienti Covid si sono dovuti occupare altri reparti della struttura del Santo Spirito, come quello di Medicina generale, e per questo non è più classificabile come ospedale Covid free. Eppure la terza ondata era prevista e abbiamo ascoltato grandi parole dall'assessore alla Sanità Nicoletta Verì e dal presidente della Regione Marco Marsilio su come l'ospedale Covid ci avrebbe garantito una efficace gestione della terza ondata, ma oggi che l'emergenza è reale, e non solo nelle chiacchiere, il piano del centrodestra dimostra tutto il suo fallimento: l'ospedale Covid manca di personale e la richiesta di posti letto è superiore all'offerta. E' evidente che qualcuno ha fatto male i conti, per questo oggi si deve intervenire per sedare l'emergenza con l'unico obiettivo di salvare vite e non, come probabilmente è stato in precedenza, con quello di tagliare nastri in tempi da record. Si ammetta il fallimento e si interpelli il ministero della Difesa per portare qui in Abruzzo personale medico e infermieristico militare. Il tempo delle chiacchiere è finito". Il commento arriva dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa in cui, carte alla mano, ha spiegato cosa sta accadendo. (segue) (Gru)