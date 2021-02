Covid: Rezza (ministero Salute), siamo in fase transizione, ma preoccupano varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro epidemiologico è in fase di transizione. C’è una stabilizzazione con una tendenza al lieve incremento, ma preoccupa che in alcune sub aree vediamo un aumento dell’incidenza". Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. Questa dinamica "è in parte dovuta alla presenza di varianti più trasmissibili", ha spiegato. (Rin)