Imprese: si amplia la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Consorzio tutela Barolo e Barbaresco (2)

- La disponibilità del nuovo credito, prosegue la nota, permetterà alle imprese che vorranno usufruirne di avere maggiori risorse da investire in strategie per la ripartenza: oltre a introdurre la novità del pegno rotativo, il rinnovo dell’accordo conferma la collaborazione tra consorzio e banca sui principali temi in risposta alle specifiche necessità del settore: credito, sostegno all’export, accordi di filiera. "Nonostante i problemi legati alla pandemia e le previsioni funeste, il nostro settore ha retto bene nel 2020: è chiaro che nel 2021 ci saranno ancora molte incertezze sui nostri mercati, e sapere di poter contare sulla collaborazione con un istituto di credito di primaria importanza e attento alle esigenze delle nostre cantine come Intesa Sanpaolo ci rende ottimisti e fiduciosi”, ha commentato Matteo Ascheri, presidente del consorzio. “Abbiamo voluto costruire una soluzione su misura per il nostro territorio e darle forza con un primo stanziamento di 50 milioni di euro: un’idea semplice, ma che richiede una banca che voglia assumersi il rischio, un partner affidabile come il consorzio e il coraggio dei nostri produttori che comprendono come l’unica via praticabile sia continuare ad investire in digitalizzazione, nuovi strumenti di lavoro, formazione, comunicazione”, ha aggiunto Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo. (Com)