Piemonte: sci, Sestriere si candida ad ospitare i Mondiali 2029 (4)

- Un Colle pedonale e la Medal Plaza - Nel progetto figura inoltre un importante intervento di riqualificazione urbanistica della viabilità veicolare al Colle del Sestriere basata sulla realizzazione di un tunnel per decongestionare il centro con hub di posteggio sotterranei. L’obiettivo quello di creare un’area totalmente pedonale al Colle, dove nascerà anche la Medal Plaza. Interventi che ridisegneranno totalmente la fruibilità come stazione turistica di Sestriere proiettandola tra le più avanzate in termini di mobilità sostenibile e qualità dell’ambiente. Interventi extra sul sistema turistico alpino del Piemonte – Il dossier di candidatura di Sestriere e della Regione Piemonte ai Mondiali di Sci Alpino del 2029 si compone anche di un importante “legacy” con ricadute sull’intero sistema alpino piemontese. In particolare 50 milioni di euro sono dedicati a miglioramenti tecnici di piste, aggiornamenti impiantistici come risalite ed innovazione impianti di innevamento programmato sostenibili ed efficienti delle località sciistiche piemontesi per rilanciare la cultura dello sci alpino, della tecnica e dell’allenamento, diffuso su tutta la Regione. Il dossier in cifre – La sintesi dei costi a sostegno del progetto ammonta ad un totale di 190 milioni di euro così suddivisi: 100 milioni per piste, impianti, organizzazione e gestione dell’evento; 40 milioni per infrastrutture (tunnel, medal plaza, hub posteggio); 50 milioni per legacy con investimento sul altre stazioni alpine del sistema turistico piemontese. (Rpi)