Campania: Dario Vassallo, fare chiarezza su intrecci al Comune di Capaccio (Sa)

- "È necessario fare subito chiarezza su quanto sta emergendo attraverso le pagine del Fatto Quotidiano degli avvenimenti nel Comune di Capaccio Paestum. Siamo al paradosso. Ci troviamo al cospetto di un sistema che va oltre ogni immaginazione. Persino mezzi che dovrebbero essere sempre pronti all'uso, per intervenire tempestivamente per salvare vite umane, vengono destinati per fare caroselli. C'è un codice malavitoso che si cela dietro manifestazioni di quello del carosello delle autombulanze, come ha giustamente sottolineato il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra". Lo ha denunciato in una nota il presidente della Fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo che ha spiegato: "Un fenomeno per niente dissimile a quello che accompagna alcune edizioni delle sfilate dei Gigli, finite all'attenzione della Procura Antimafia, o di certe processioni religiose tramutate in omaggio al boss di turno. Fenomeni ancor più gravi se associati a un amministratore pubblico". (segue) (Ren)