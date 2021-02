Campania: Dario Vassallo, fare chiarezza su intrecci al Comune di Capaccio (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vassallo ha aggiunto: "È proprio il caso di Alfieri, già al centro di un'indagine per voto di scambio politico-mafioso, in un intreccio che finisce per coinvolgere la società che gestisce le ambulanze che lo hanno omaggiato e riconducibile a Roberto Squecco, fresco di condanna per estorsione con metodo mafioso, con tanto di ex moglie eletta nelle liste di Alfieri". Il presidente della fondazione intitolata all'ex sindaco di Pollica ucciso barbaramente nel 2010 ha aggiunto: "Questi intrecci con la politica locale e gli avvenimenti successivi al voto per l'elezione del sindaco del Comune di Capaccio Paestum impongono di svolgere ulteriori supplementi di indagine". Infine ha concluso: "In particolare, chiederò di inviare una commissione d'accesso per fare piena luce sui legami e sull'eventuale mancato rispetto della trasparenza e della funzione di controllo". (Ren)