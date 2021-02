Covid: Locatelli (Css), Cts a favore di ogni iniziativa a livello nazionale per più vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cts è a favore di tutte le iniziative a livello nazionale per avere il maggior numero possibile di dosi di vaccino". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. "Per i vaccini ancora non approvati, il principio è quello di andare a verificare attraverso Ema ed Aifa i profili di sicurezza ed i profili di efficacia", ha ricordato. (Rin)