Sardegna: giganti di Mont'e Prama, il sindaco di Cabras invia diffida alla Soprintendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'istanza legale di diffida nei confronti della Soprintendente Mara Picciau a portare avanti il progetto di restauro delle statue dei Giganti di Mont'e Prama a Cagliari, senza le dovute garanzie per la valorizzazione dei reperti nel territorio. L'iniziativa è del sindaco di Cabras (luogo nel cui museo le statue sono custodite), Andrea Abis, che con un'ordinanza ha prorogato la chiusura del museo. Riguardo all'iniziativa della Soprintendenza, il sindaco ha commentato: "Mi pare una nota affrettata, considerato che proprio in questi giorni sono in corso le trattative per trovare una soluzione alla questione". (Rsc)