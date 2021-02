© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato la decisione di realizzare 45 posti letti per la neuropsichiatria infantile, stiamo lavorando intensamente per i progetti di nuova edilizia ospedaliera per 1,3 mld di euro e lavoriamo sui temi dell’economia". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)