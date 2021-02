Governo: De Luca, non mi convince lettura del Sud di Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che mi pare più problematico è il capitolo che riguarda il Mezzogiorno. Non mi convince una lettura che sottolinea solo la presenza di poteri criminali e l’inefficienza amministrativa. Queste cose ci sono e sono state tra le ragioni del ritardo ma oggi il Sud non è riducibile a inefficienza. Ci sono elementi di grande innovazione e istituzioni in grado di reggere la sfida dell’efficienza". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)