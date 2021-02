Sardegna: omicidio nel Nuorese, la vittima è un allevatore di 54 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un allevatore di 54 anni, Marcello Musu, è stato ucciso questa mattina nel suo podere in località "Suergiu e sa Ide" a Ortueri nel Nuorese. La vittima, che si era recata al lavoro in campagna, è probabilmente rimasto vittima di un agguato. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, sposato e padre di due figli, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di fucile. La causa della morte sarebbe una ferita d'arma da fuoco alla testa. Gli investigatori cercano nel passato dell'uomo possibili moventi del delitto: negli anni '90 era stato arrestato per il tentato omicidio di un pastore ma era stato scagionato. (Rsc)