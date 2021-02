© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un primo segnale positivo che mostra come l’incidenza dei contagi nelle persone over 80 sia in decrescita e questo coincide con l’avvio della campagna vaccinale". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. Questo segnale "mostra l’importanza di aderire alla campagna", ha aggiunto. (Rin)