Covid: Piemonte, somministrate altre 4695 dosi di vaccino, in totale sono 307 mila

- Sono 4.695 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 392 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 307.010 dosi (delle quali 134.187 come seconda), corrispondenti al 78,2 % delle 392.470 finora disponibili per il Piemonte. La raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale ha registrato ad oggi 249.966 richieste: 52.983 dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e 196.983 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941). Oggi intanto sono iniziate le somministrazioni dei vaccini per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale. Il simbolico avvio all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, della vicesindaca e assessore alle Politiche educative del Comune di Torino Sonia Schellino, del prefetto di Torino Claudio Palomba e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca. Presenti anche il commissario generale dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo, il commissario dell’area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi Antonio Rinaudo e il direttore dell’Asl Città di Torino Carlo Picco. (segue) (Rpi)