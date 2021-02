Covid: De Luca, senza misure eccezionale obiettivo vaccinazione irraggiungibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per gli ultra 80enni dobbiamo vaccinare 303mila persone. Se ne sono iscritti circa 200mila. Per le scuole si sono prenotate 96mila persone, da inizio prossima settimana attiva piattaforma per docenti universitari e completiamo il comparto della pubblica istruzione ma sia fortemente in ritardo. Senza misure eccezionale, il nostro obiettivo diventa irraggiungibile". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)