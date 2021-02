Governo: De Luca, apprezzabile stile sobrio di Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sia da apprezzare lo stile di Mario Draghi, assolutamente antiretorico molto scarno e semplice, credo sia elemento apprezzabile in una cornice di politica politicante che ha stancato per mesi e anni di orientamento verso twitt e polemiche continue. Bene la semplicità di Draghi e bene anche la grande fiducia nei mercati internazionale, il calo dello spread è risparmio di miliardi". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)