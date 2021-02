Covid: De Luca, rivendico di aver bloccato stupidaggini come centri Primula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane sullo sfondo il tema della sanità e della lotta alla pandemia. Abbiamo avuto delle affermazioni significative ma che vanno calate nella realtà e verificate concretamente. Mi pare che si tolgano di mezzo alcune stupidaggini come le Primule, peggio dei banchi a rotelle. Mi permetto di rivendicare qualche merito nell’avere bloccato quell’operazione per 10 milioni che potrebbero essere dati a personale sanitario". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)