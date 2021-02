Covid: De Luca, troppo rilassamento così inevitabile tornare in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dato che rimane impressionante in Italia è che i controlli sono ormai inesistenti. Non troviamo per strada una pattuglia di polizia, carabinieri impegnata nel controllo antiCovid. Questa è la realtà. Le immagini viste in Campania e in tutta Italia hanno dato i brividi: rilassamento totale. Migliaia di ragazzi senza mascherine, controlli serali inesistenti, qualche grande città della Campania abbandonata a se stessa. Così è inevitabile tornare in zona arancione se non zona rossa". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)