Covid: De Luca, somministrate 285mila dosi di vaccino in Campania

- "285mila dosi di vaccino somministrate, ma arriveremmo solo a fine febbraio a completare la vaccinazione per personale sociosanitario e Rsa. È partito il secondo capitolo della vaccinazione per gli ultra 80enni, un lavoro apprezzabile. In tv vedo le immagini dei primi, altrove è un’evento. In Campania già vaccinati 15mila che attendono la seconda dose". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)