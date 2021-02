Covid: De Luca, Campania si muove su mercato per vaccini ora basta propaganda sgangherata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania ha già subito sperequazione nella prima fase nel vaccino, dobbiamo recuperare da fine marzo le dosi in meno. Nel frattempo ci stiamo muovendo sul piano internazionale per acquistare alcuni milioni di dosi di vaccino. È evidente, notizie irresponsabili di chi si propone destinatario di decine di milioni di dosi, noi operiamo anche all’estero ma li somministriamo solo se certificati da autorità nazionali e europei. No propaganda sgangherata, facciamola finita". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)