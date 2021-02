© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato finanziamenti da 25 mln di euro per il rinnovo dei nostri autobus, un primo lotto per l’acquisto di cinquanta bus nuovi parte subito nell’ambito del programma di 1000 nuovi bus. Programma gigantesco". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)