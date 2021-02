Imprese: si amplia la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Consorzio tutela Barolo e Barbaresco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggiunge un tassello importante alla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Consorzio di tutela Barolo e Barbaresco Alba Langhe e Dogliani: ai nastri di partenza la possibilità di convertire i vini più nobili del territorio in garanzia per ottenere nuovo credito in tempi rapidi. Stando al relativo comunicato stampa, un finanziamento a cinque anni con un periodo di preammortamento, per far fronte alle difficoltà del settore, ristabilire un equilibrio finanziario in azienda e investire nella ripartenza. La direzione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, prosegue la nota, ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per sostenere l’iniziativa. L’operazione, spiega la banca, permette alle aziende di accedere a un finanziamento pluriennale e continuativo a fronte dell’iscrizione in pegno delle ultime tre annate di vino “atto” Barolo e delle ultime due annate di vino “atto” Barbaresco. Il valore della garanzia sottostante è calcolato sulla base del prezzo delle uve pubblicato dalla Camera di Commercio di Cuneo. L’operazione si basa sulla struttura giuridica del pegno rotativo non possessorio su prodotti agricoli e alimentari, secondo cui il produttore può disporre liberamente del vino dato in garanzia per tutti i processi di lavorazione e affinamento. (segue) (Com)