Covid: De Luca, a oggi in Campania vaccinate 105mila persone con due dosi

- "A oggi in Campania, le persone vaccinate con entrambe le dosi sono soltanto 105mila. Per febbraio completeremo la seconda dose e noi calcoliamo di poter avere per la prima settimana di aprile 500mila persone vaccinate nella Regione. Ad aprile dovremo completare la fase 1, buona parte della fase 2 (scuole e forze dell’ordine), se tutto va come deve andare, per la prima settimana di aprile avremo 500mila persone vaccinate con entrambe le dosi. Dobbiamo arrivare a 4,6 milioni di persone. Con questo ritmo, a causa dei mancati arrivi dei vaccini, ci metteremo due tre anni per completare la vaccinazione". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)