- "In Campania, l’Anas prevede investimenti per due miliardi e 500 mln per le manutenzioni. Abbiamo segnalato due 268 str5adale vesuviana e raddoppio Sa-Av che diventa un collo di bottiglia in estate quando si esce da A30 per raggiungere Sa-Rc. Abbiamo chiesto accelerazioni". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)