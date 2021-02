Covid: De Luca, commissario avrebbe dovuto lavorare a produzione italiana dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’unica cosa che a mio avviso avremmo dovuto fare anche come commissario nazionale è l’unica cosa che non è stata fatta: prendere misure per produrre in Italia, magari su licenza, i vaccini per i nostri concittadini. Con un lavoro di sei sette mesi avremmo dotato le nostre aziende delle tecnologie. Non l’abbiamo fatto né l’ha fatto l’Europa. Ma questa avrebbe dovuto essere la scelta principale". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)