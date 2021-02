Governo: De Luca, governo chiarisca questione sgravi fiscali a imprese del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane attuale la richiesta che abbiamo anticipato al precedente presidente del Consiglio per un incontro con i presidenti delle Regioni meridionali. Cercheremo di chiarire, oltre a Recovery Plan, gli sgravi contributivi per imprese del Sud su cui l’Inps fa resistenze e i ministeri che attendono pareri da Ue. Chiederemo che si proceda rapidamente". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)