© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’ambito di dichiarazioni programmatiche alcune cose sono generiche e appena accennate. Sul tema della giustizia, oltre ad affermazione condivisibili e normali non abbiamo altro. Bene l’impegno per operazione di snellimento della burocrazia. Questo impegno assunto da tutti, vedremo alla prova dei fatti". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)